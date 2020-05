Les paroles prononcées par le Christ pour apaiser une âme troublée

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Vous avez parfois le sentiment de vous sentir dépassé par les événements et submergé par l’actualité ? Depuis plus de deux mois la pandémie de covid-19 et ses conséquences vous oppresse ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul : les disciples de Jésus lui-même ont eu une vie tumultueuse à bien des égards et ont affronté de nombreux obstacles dans la peur . Même les plus proches apôtres de Jésus se sont cachés lorsqu’il a été mis à mort, de peur qu’ils ne soient emprisonnés ou crucifiés avec lui.

Mais au milieu de toutes ces tensions, ces épreuves, Jésus n’a jamais fait défaut. Par ses paroles, il a réussi à leur apporter la paix du cœur et de l’âme, les rassurant et les assurant de sa présence et de sa promesse, la vie éternelle auprès de Dieu. Voici quelques paroles de Jésus qu’il est bon de (re)lire quand l’âme se voile et le cœur se trouble.