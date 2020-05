Facebook / Parrocchia di Manerbio

Un énorme « Ave Maria » d’un côté et un cœur de l’autre. Federico, un éleveur de Manerbio (Lombardie), a décidé de dédier le terrain de la coopérative agricole où il travaille à la Vierge. « Je l’ai fait comme un acte de dévotion », explique-t-il . « Nous, les agriculteurs, sommes liés à la terre et durant ces derniers mois, nous n’avons jamais cessé de travailler et de prendre soin des animaux, malgré la période difficile. C’est un signe de confiance à Marie ».

Il a utilisé pour cela des matières organiques usées qu’il a dispersées à l’aide d’un tracteur. Mais rien de blasphématoire dans sa démarche, bien au contraire, puisqu’il souligne qu’il s’agit d’un « super engrais » et que c’est donc gage d’une « bonne récolte » future. « Ces dernières années, nous avons remarqué que quand nous utilisions des eaux usées, la production était abondante ». Photographiée par un drone, l’image a ensuite largement circulé.