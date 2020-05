Une boîte-à-idées pour agir auprès des plus fragiles pendant (et après) la pandémie

Auprès des sans abris

Lancé à l’initiative d’Alliance VITA, le site « solidaires des plus fragiles » recense un grand nombre d’initiatives qui viennent apporter soutien, chaleur et réconfort à des personnes fragilisées par la crise sanitaire actuelle. Vous y trouverez des actions en faveur des sans-abri, des personnes âgées, mais aussi des soignants et des familles. Il y a tant de personnes rendues vulnérables par le confinement et la solitude ! À chacun de trouver dans cette boîte-à-idées la mission à laquelle il est appelé pour rester solidaire des plus fragiles, “pour que gagne l’espérance”. Si vous êtes vous-même à l’origine d’une initiative dans ce sens, vous pouvez la partager sur la plateforme dans la rubrique « Contribuer »

Peut-être croisez-vous de temps en temps dans votre quartier des hommes ou des femmes sans domicile fixe. Et vous ne savez pas comment les aborder, ni les aider, ni comment prendre de leurs nouvelles durant cette période terrible pour eux. Sachez que vous avez la possibilité de rejoindre des actions organisées par des associations, les villes ou encore les paroisses, afin de réaliser et distribuer des panier-repas. L’appli Entourage vous permet également de créer du lien avec vos voisins sans-abri. À l’origine de cet outil, le constat que dans la rue, “c’est l’isolement qui déshumanise”. Un simple échange de mots met en valeur une personne et Entourage facilite les rencontres, comme en témoigne Théo, étudiant à Lyon : « Avant j’avais peur, j’étais mal à l’aise. Aujourd’hui j’ai changé mon regard, j’ai arrêté d’esquiver. Je parle aux personnes SDF comme à n’importe quel voisin, et ça fait du bien ! ».

Auprès du personnel soignant

Cuisiner et livrer des repas aux soignants, coudre des blouses et des masques de protection, mettre à disposition un logement vide… Le site recense autant d’astuces et de gestes concrets pour faciliter la vie des soignants, en première ligne de l’épidémie. Des initiatives lancées bien souvent par des bénévoles qui cherchent à se rendre utile pendant la pandémie. C’est le cas d’Aude de Montille, créatrice de robe de mariée à Versailles, fondatrice du vaste réseau de couturières Over the blues qui ne comptent pas leurs heures pour confectionner des blouses à destination des hôpitaux et des Ehpad. A ce jour, 3.300 bénévoles ont contribué à fournir 18.600 sur-blouses.

Auprès des familles

Stress, école à la maison, télétravail, enfants intenables entre les quatre murs de l’appartement… Le confinement peut s’avérer une véritable épreuve pour les familles. Si vous avez ne serait-ce que du temps à offrir, pourquoi ne pas enregistrer des histoires pour des enfants de votre entourage, en envoyant des fichiers audio à leurs parents ? « Solidaires des plus fragiles » met notamment en avant l’idée de créer un groupe WhatsApp de voisins ou de connaissances qui envoient régulièrement des histoires contées. Ceci permet aux parents d’avoir un peu de répit et les enfants sont ravis. Dans la même veine, et si vous avez la fibre pédagogue, pourquoi ne pas proposer votre aide pour les devoirs par Skype ou par téléphone ? Une manière de soulager les parents qui doivent bien souvent eux-mêmes travailler.

Auprès de ses voisins

Le site se fait aussi le relais d’une belle initiative pour se serrer les coudes en tant que voisin pendant l’épidémie : « Devenez l’ange gardien de vos voisins ! », invite-t-il. Comment ? Tout simplement en déposant dans les boîtes aux lettres de votre quartier un gentil mot avec votre nom et votre numéro de téléphone pour qu’ils puissent vous contacter en cas de besoin. Une initiative solidaire facile à mettre en œuvre autour de chez soi.

En partenariat avec Alliance VITA