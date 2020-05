Qui mieux que sainte Rita pour apprendre la confiance et l’espérance ?

Si sainte Rita est souvent associée aux situations désespérées et aux causes difficiles, elle est surtout la Sainte de la confiance et de l’espérance. Malgré les douloureuses épreuves traversées dans sa vie d’épouse et de mère, elle ne cesse d’ancrer davantage ses pas dans ceux du Seigneur, convaincue que rien n’est impossible à Dieu.

Et pourtant, sa vie matrimoniale et conjugale ne fut pas sans soucis ni douleurs. Mariée à 18 ans à un homme rude et violent, Margherita (d’où son diminutif de Rita) parvient par son amour, sa patience et sa prière, à adoucir le cœur de son mari. Comme le précise avec enthousiasme l’un de ses nombreux biographes, « Rita sut si bien l’adoucir qu’à la grande stupeur de tous, elle le rendit admirablement doux et attaché au service de Dieu… ». Dans cette situation conjugale difficile, Rita prie jour après jour, suppliant le Seigneur de l’exaucer et de veiller sur son mari. Par sa foi et sa confiance, elle parvient à transformer cette situation douloureuse et insoluble en une pluie de grâces et de joies. Profondément heureuse et en paix avec son mari par la suite, elle continuera de l’aimer jusqu’au dernier jour.

Confiante, sainte Rita associe tout au Christ. Dans cette situation douloureuse qu’elle traverse et dans toutes les suivantes qu’elle vivra, elle ne cesse jamais de prier et de tout confier au Seigneur. Convaincue que Dieu est maître de tout, elle ne doute jamais de sa capacité à écouter ses suppliques. Patiente, elle laisse le temps faire son œuvre, ne remettant jamais en question l’Amour et la présence du Seigneur dans sa vie.

Laisser le Seigneur prendre le gouvernail

Alors à l’image de cette grande Sainte, sachons nous-aussi faire confiance en la grande miséricorde et en l’Amour infini du Christ. Comme le précise le Père Véraquin, recteur du sanctuaire Sainte Rita, à Nice : « dans toutes les situations qu’elle a vécues, sainte Rita n’a jamais cessé de faire confiance au Seigneur. Elle a toujours tout relié au Christ. À notre tour de mettre cela en pratique, surtout dans les moments où tout semble bloqué, où tout semble impossible… La confiance en Dieu, c’est le secret de sainte Rita ». Le temps peut parfois sembler bien long, la douleur intenable, le fardeau bien trop lourd… et pourtant, le Seigneur est là. Par son Amour, il a vaincu la mort. « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres » (Jn 12, 46).

Lorsque nous trébuchons, lorsque nous ployons sous la douleur, lorsque tout nous semble obscur et sans espoir, acceptons de tout confier au Seigneur en le laissant prendre le gouvernail de nos vies. Poursuivons nos prières et restons convaincus qu’Il n’oublie aucun de ses enfants. L’espérance, n’est-elle pas cette vertu qui me permet sans cesse d’avancer et de faire confiance au lendemain ? N’est-elle pas cet instant où j’ouvre mon cœur à Dieu et lui laisse un entier et plein droit de disposer de ma personne comme il l’entend ?

Avec cette neuvaine à Sainte Rita, du 14 au 22 mai, entrons dans l’espérance et la confiance. Remettons à cette grande Sainte toutes nos peines, nos difficultés et nos angoisses ainsi que celles de nos proches afin qu’elle puisse intercéder auprès du Père. Tout est possible à Dieu !