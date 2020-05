Les célébrations suspendues à la basilique Saint-Pierre jusqu’au 29 juin

Fermée aux touristes depuis le 10 mars dernier , la basilique Saint-Pierre de Rome pourra de nouveau accueillir des célébrations à partir du 29 juin. Pour autant, l’ouverture au public n’est pas évoquée, et seuls les membres du Chapitre de la basilique Saint-Pierre pourront participer aux deux messes annoncées, celles du 14 juin et du 29 juin. Cette reprise des messes est conforme à l’accord trouvé par la Conférence des Evêques d’Italie et le gouvernement italien le 7 mai dernier.

Celui-ci prévoit, dans le respect des règles de sécurité sanitaire, une reprise des messes dans les églises paroissiales à partir du 18 mai. La dernière messe célébrée en présence des fidèles à Saint-Pierre de Rome remonte au 1er février, jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple.

En France, après avoir dans un premier temps annoncé qu’il n’y aurait pas de messes publiques avant le 2 juin, le Premier ministre, Edouard Philippe, s’est finalement dit « prêt à étudier » une reprise des offices religieux dès le 29 mai. Ailleurs en Europe, les lieux de culte ont commencé à rouvrir, comme en Allemagne, en Pologne ou encore en Espagne.