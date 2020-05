Etats-Unis : une Vierge de Lourdes dessinée sur un trottoir ravit les internautes

Voilà une initiative qui a ravi le cœur des habitants de tout un quartier. Le Diocèse de Fargo, en Dakota du Nord, a posté sur son compte Facebook ce lundi 4 mai dernier deux photos de Maria Loh en train de dessiner à la craie une grande image de Notre-Dame de Lourdes. Âgée de 17 ans, la jeune artiste a décidé de dessiner la Sainte Vierge sur le trottoir de ses parents, après avoir appris que le sanctuaire français de Lourdes avait fermé ses portes à cause de la pandémie. « J’ai entendu dire que le sanctuaire avait été temporairement fermé au public, cela m’a vraiment attristé, surtout en ce moment où nous recherchons vraiment la guérison à la fois physique et mentale et spirituelle », a-t-elle commenté au média catholique CNA . Elle ajoute : « J’ai eu envie de dessiner cette image de Notre-Dame de Lourdes car c’est un bon moyen pour rappeler aux gens que Notre-Dame est toujours avec nous, même si nous ne pouvons pas aller à son sanctuaire. »

L’image, partagée plus de 5.500 fois sur la page Facebook du diocèse, a ravi les internautes, qui ont massivement félicité Maria Loh dans les commentaires. Etudiante au lycée, la jeune artiste assure avoir besoin de « passer du temps avec Dieu, pour comprendre ce qu’il veut que je fasse comme métier ». Pour les habitants du diocèse, la réponse est toute trouvée !