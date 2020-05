Déconfinement : comment faire la queue permet de tirer le meilleur de soi-même ?

Confinement ou pas, attendre et faire la queue est rarement un plaisir. Mais alors que les règles sanitaires instaurées face à la pandémie de covid-19 obligent à garder une distance d’un mètre entre deux personnes, entrainant ainsi des délais d’attente plus longs, cette attente peut devenir une réelle bénédiction.

Bien sûr, avant de sortir faire les courses il faut désormais penser à son masque de protection, voire à des gants, et être prêt à attendre pour pénétrer dans les magasins sans tomber dans la psychose. Attendre là, en ligne, les uns derrière les autres, la lassitude et l’agacement peuvent vite se faire ressentir. Pour vous aider dans ces moments-là, songez à quatre vertus chrétiennes sur lesquelles chacun peut s’appuyer.

1 La patience

Laisser libre cours à son agacement ne va pas faire avancer les choses. A chacun de faire preuve de patience. « Notre époque n’est guère favorable aux vrais patients, à ceux qui connaissent le prix de l’attente et qui respectent la croissance et l’avènement de toutes choses », expliquait sur Aleteia le père Jean-François Thomas. Pourtant, la patience est une vertu qui se cultive comme un champ, c’est-à-dire qui nécessite un travail long, régulier et qui peut très bien commencer dans la queue d’un magasin.

2 L’humilité

Attendre que d’autres soient servis pour être servi à son tour peut être une expérience désagréable surtout dans une époque où l’on a l’habitude d’avoir accès à tout, très rapidement. Nous imaginons aussi souvent que la personne vraiment humble est celle qui se cache au fond de la pièce en espérant que personne ne la remarque. Et bien non, l’humilité, c’est se reconnaître à l’égal des autres et non pas supérieur. « L’humilité est le fondement de toutes les autres vertus », disait saint Augustin.

3 La foi

Qui a dit que la foi était réservé à la messe dominicale ? Vous avez besoin de foi pour croire non seulement que vous allez passer cette ligne mais aussi que Dieu est avec vous, quoi qu’il arrive. Ce qui se joue ici, en toile de fond, c’est qu’au-delà de la file d’attente, la foi chrétienne sert pour ce qui est du bonheur éternel, pour ce qui est d’entrer réellement dans la communion avec Dieu et pour ce qui est de réussir vraiment sa vie éternelle. Et elle sert même grandement. Elle est le seul moyen qui existe, à la portée des hommes, pour entrer dans cette vie éternelle.

4 L’Amour

Quoi de mieux qu’une file d’attente pour apprendre à – vraiment– aimer son prochain ? Si vous sentez la moutarde vous monter au nez ou quand l’exaspération commence à se faire sentir, tournez-vous intérieurement vers Dieu et demandez-lui : « Je suis incapable de me montrer aimable, patient et compréhensif. Viens aimer en moi ! Viens me remplir de ta bienveillance et de ta tendresse, donne à mes yeux ta douceur, à mon sourire ta bonté, à toutes mes paroles la délicatesse de ta miséricorde ».