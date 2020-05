Déconfinement : les camps scout auront bien lieu cet été mais à certaines conditions

Avec le déconfinement progressif qui débute ce lundi 11 mai, nombreux jeunes se demandent quand ils pourront reprendre leurs activités et s’ils pourront partir en camps scout estivaux, une activité phare de l’été. Ces camps pourront-ils être maintenus, sachant qu’ils rassemblent habituellement jusqu’à une quarantaine de jeunes sur le même site, voire plus lorsqu’il s’agit de camps jumelés ou de rassemblements de patrouilles libres ?

Bonne nouvelle : Selon le communiqué des Guides et Scouts d’Europe du 9 mai, concernant les perspectives de la reprise des activités des unités, les camps scouts d’été pourront bien avoir lieu. Les conditions de leur déroulement ont été élaborées en étroite coopération avec le ministère adéquat, ainsi qu’avec d’autres mouvements scouts, dans un esprit « conforme à la pédagogie scout et dans le strict respect des mesures sanitaires » affirme la fédération.

Concrètement, cette dernière recommande aux chefs d’unité responsables de la préparation des camps de décaler, dans la mesure des disponibilités, les dates des camps dans l’été afin de limiter les contraintes sanitaires. Autre préconisation : camper à une distance raisonnable pour limiter les coûts et l’usage de transports en commun. Enfin, elle conseille de définir le budget global de chaque camp, afin que les tensions financières actuelles soient prises en compte. Ainsi, les Guides et Scouts d’Europe sont en cours de préparation d’un protocole sanitaire avec l’ensemble des équipes nationales en charge de la pédagogie. Celui-ci permettra « l’adéquation entre le respect des mesures sanitaires et notre vie scoute. »

D’autres activités autorisées

Quant à d’autres activités scouts, en raison des mesures propres au déconfinement, la fédération autorise à nouveau certaines activités mais dans les conditions strictes suivantes :

1. Branche jaune et sur l’ensemble du territoire

Pas d’activité de meute ou de clairière : les directives du ministère ne les permettant pas pour l’instant. Cette mesure concerne toutes les unités de la branche jaune quels que soient leurs effectifs.

2. Branche verte dans les départements verts uniquement

À partir du 18 mai seules les activités de HP et CDH dans la limite de 10 personnes et à la journée sont autorisées. En revanche, les activités de patrouille ne le sont pas puisque le protocole impose la présence d’un encadrant majeur dans chaque groupe de 10 personnes.

3. Branche rouge et sur l’ensemble du territoire

Dans les zones rougues et vertes, les activités des clans et des feux peuvent reprendre dans la limite de 10 personnes (dont 4 majeurs minimum). Quant aux maîtrises : les conseils peuvent reprendre ainsi que les réunions de maîtrise ou inter-maîtrises dans la limite de 10 personnes. Sont autorisées également les formations (AC et 2ème partie de e-CEP) dans la limite de 10 personnes par action de formation.

Évidemment les mesures sanitaires à respecter pour toutes ces activités sont les mêmes pour toutes celles de ce type : distanciation physique ; masque obligatoire ; lavage des mains fréquent ; repas individuel préparé par chacun et enfin limitation maximale de prêt de matériels ou d’objet.