Une demande du ministère de la Santé

« Notre mission est de servir, mais avec une approche différente… Particulièrement en ce moment, nous voulons que nos yeux et nos oreilles soient prêts pour aller plus loin, et pour écouter autant que possible les besoins des patients » : ce sont les mots de soeur Lucia Corradin, qui dirige l’infirmerie du « Caritas Baby Hospital » de Bethléem, le seul hôpital pédiatrique de Cisjordanie. Depuis le début de l’épidémie, cet établissement chrétien fournit du personnel et du matériel pour s’occuper du dépistage de la population, en plus des opérations hospitalières habituelles.

Le « Caritas Baby Hospital » répond ainsi à la demande du ministère palestinien de la Santé, puisqu’il est le seul de la région à pouvoir prendre en charge les tests de dépistage. Pour éviter toute propagation du virus, les médecins se déplacent eux-mêmes à Bethléem, dans la ville d’Hébron voisine et aux environs, pour réaliser les prélèvements. Ainsi, les patients susceptibles d’avoir contracté le coronavirus n’entrent pas sur le site de l’hôpital. Seuls les échantillons de laboratoire sont livrés dans un bâtiment séparé.