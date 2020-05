Quel est le point commun entre le FC Cologne et l’archidiocèse local ?

Un système de planification

Imaginiez-vous un jour pouvoir réserver une place à la messe comme vous le feriez pour un match de ligue 1 ? C’est désormais chose possible à Cologne, ainsi que le rapporte l’agence de presse catholique allemande KNA. Le FC Cologne, le club de football de première division de la ville, a en effet mis son système de billetterie au service de l’archidiocèse catholique local afin de faciliter l’organisation des services religieux qui ont repris le week-end des 2 et 3 mai. Mgr Markus Hofmann, vicaire général du diocèse de Cologne, a salué un « beau signe de solidarité » et exprimé sa reconnaissance.

Si les offices religieux sont à nouveau autorisés dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus peuplé du pays, cela reste sous certaines conditions. Les visiteurs doivent maintenir une distance minimale entre eux et le nombre de fidèles reste limité, avec une quantité de sièges qui dépend de la taille de l’édifice.

Le club a donc commencé à former les équipes paroissiales à l’utilisation de ce système de billetterie utilisé initialement pour planifier des événements tels que des séances de signature d’autographes. Grâce à l’émission de billets en ligne ou au téléphone, il devrait faciliter pour les fidèles l’accès aux lieux de culte.