Demandez à votre ange gardien d’aller à la messe pour vous avec cette prière

Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés, dans notre vie de tous les jours, de la présence protectrice des anges. Le Catéchisme de l’Église catholique l’affirme : « Du début de l’existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vieDès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes, unis en Dieu. » (n°336)

De nombreux saints assignaient des petites missions à leur ange gardien, lui demandant par exemple se rendre dans une église pour prier lorsqu’ils n’avaient pas la possibilité de le faire eux-mêmes. Les anges sont des êtres spirituels qui peuvent se déplacer instantanément d’un endroit à un autre, il est donc très facile pour eux de se rendre dans un lieu précis si on le leur fait savoir. Ce qui signifie que si nous demandons à notre ange gardien de se rendre pour nous à la messe alors que nous ne pouvons pas quitter la maison, il ira sur-le-champ ! Les anges sont là pour nous venir en aide et surtout, pour nous conduire à la vie éternelle.

Assister à la messe est pour les anges une grande joie, car « le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ses anges à Lui. » (n°331) Ils aiment Dieu et seront heureux de prier pour nous à la messe n’importe où dans le monde. Le monde des anges est mystérieux, mais nous sommes encouragés à les invoquer avec ferveur et à croire qu’ils feront tout leur possible pour nous rapprocher de Dieu, car c’est là leur mission première.

Voici une belle prière datant des années 1920 et populaire dans les pays anglophones, cette prière a justement pour vocation d’envoyer son ange gardien à la messe lorsque l’on est dans l’impossibilité d’y aller soi-même. Elle peut donc s’avérer particulièrement utile en ce moment !

Ô saint ange qui m’accompagnes, Rends-toi à l’église Et à la messe, agenouille-toi Pour moi qui voudrais tant y être. À l’offertoire, prends tout ce que j’ai Et ce que je suis Et place-le au pied de l’autel En signe de sacrifice. Lors de la consécration, Adore, de ton amour angélique, Mon Jésus qui descend du Ciel Et se rend présent dans l’hostie. Prie pour ceux que j’aime tendrement Et pour ceux qui me causent du tort, Que le sang du Christ vienne laver tous les cœurs Et soulager les âmes qui souffrent. Et quand le prêtre communie, Fais-venir à moi mon Seigneur, Que je puisse reposer mon cœur sur le sien Et devenir Son temple. Prie pour que ce sacrifice divin Vienne effacer les péchés de l’humanité Enfin, reviens me trouver avec la bénédiction du Seigneur, La promesse de toutes ses grâces. Amen. (Prière traduite de l’anglais)