Bolivie : ce prêtre fait le pari d’évangéliser avec l’application Tik Tok

Boostée par le confinement, l’application Tik Tok a fait un bond de popularité au cours de ces dernières semaines. L’application, qui sert à partager de courtes vidéos musicales avec la possibilité d’y ajouter des effets, a vu une explosion de téléchargements significative depuis le début du confinement. Particulièrement plébiscitée par les adolescents, elle touche à présent également les adultes… et même le clergé.





On en veut pour preuve le padre Juan Pablo Apaza, prêtre bolivien d’une paroisse du nord de La Paz, qui a publié une vidéo le montrant en train de chanter joyeusement au côté d’un Christ en croix. Pour lui, c’est une façon de maintenir le contact avec sa communauté et d’évangéliser avec joie. « L’initiative vient d’une famille de la paroisse », explique-t-il. « Habituellement, à la messe du dimanche, nous avons cent ou cent cinquante personnes. Maintenant, à travers ce réseau social, ce sont deux cents, trois cents personnes qui nous suivent ». Et toc.