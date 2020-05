« Vroum », « bam », « pffffffiiuuu »… Nul n’est surpris quand son enfant effectue une véritable valse juvénile en faisant siffler au-dessus de sa tête des figurines de super-héros comme Superman ou Captain America. Mais le garçonnet en salopette représenté sur ce tableau a jeté son dévolu sur un autre type de super-héros. Affublée d’un tablier avec une large croix rouge, d’un masque et d’une cape, il s’agirait plutôt d’une « super-infirmière ». Batman et Spiderman, délaissés, sont quant à eux relégués dans une corbeille juste à côté, où ils n’ont plus qu’à savourer le souvenir doux-amer de leur gloire révolue.

L’œuvre en noir et blanc, avec une minuscule touche de rouge, réalisée par Banksy et intitulée « Game changer » (soit « changement de jeu »), a été réalisée par le célèbre artiste de rue à l’intention du personnel de l’hôpital de Southampton (Royaume-Uni) surmené par la pandémie de covid-19. Avec plus de 30.000 morts, le Royaume-Uni est en effet aujourd’hui le pays d’Europe le plus durement touché par l’épidémie, devançant l’Italie et l’Espagne.

Le tableau était accompagné de ces mots : « Merci pour tout ce que vous faites. J’espère que cela illuminera un peu ce lieu, même si ce n’est qu’en noir et blanc ». D’environ un mètre carré, la toile est exposée dans un couloir de l’hôpital et sera vendue aux enchères au profit du NHS, le système de santé britannique, à la fin du confinement.