Thérèse de Lisieux sur France 3, un succès d’estime assorti d’un succès d’audience

Pas de doute, la petite sainte de Lisieux continue à toucher les cœurs. Le 4 mai, France 3 diffusait un numéro spécial de Secrets d’Histoire spécialement consacré à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. L’émission a réuni 2,45 millions de téléspectateurs désireux de découvrir au côté de l’animateur de télévision Stéphane Bern le parcours de cette femme au parcours à la fois simple et exceptionnel, soit 10% des parts d’audience.

D’Alençon à Lisieux, ce documentaire agrémenté d’images de fiction montre les lieux touchant à la vie de la sainte tout en donnant la parole à des personnalités qui la connaissent bien. Et à croire les nombreux commentaires laudateurs publiés sur les réseaux sociaux par des téléspectateurs séduits par la qualité de l’émission, le succès était au rendez-vous. Le documentaire reste disponible en replay jusqu’au 3 juin prochain.

À ceux qui pensent peut-être que les Français n’ont aucune verticalité, et que la vie spirituelle n’a qu’une importance très accessoire… en ces temps d’inquiétude, cette petite carmélite du XIXe a attiré près de 2,5 millions de téléspectateurs 😇 #SecretsDhistoire https://t.co/2duTy1e1Gc — Gabrielle Cluzel (@gabriellecluzel) May 5, 2020

Merci cher @bernstephane pour cette magnifique émission sur Thérèse de Lisieux ! Un rayon de lumière et de paix en ces temps si déroutants pour tous. #SecretsdHistoire https://t.co/doK2MlsiGU — Abbé Pierre Amar ن (@abbeamar) May 4, 2020

Nous sommes touchés d'avoir accueilli @secretshistoire en notre abbaye pour cet épisode sur Thérèse de Lisieux.

Merci @bernstephane pour cette belle émission ! https://t.co/af9sHwWDFn pic.twitter.com/uT6exyEp2k — Abbaye de Mondaye (@abbayedemondaye) May 5, 2020

Si Secrets d’Histoire s’était attaché à la figure du Christ en 2013 à travers un documentaire intitulé Un homme nommé Jésus, c’est la première fois que l’émission historique se consacre à un saint. Et vu ce joli résultat d’audience, on ne peut qu’espérer que ce n’est pas la dernière et que la petite voie de Thérèse en ouvre une grande.