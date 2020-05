Quatre conseils pour préparer son enfant à une rentrée inédite

Après huit semaines de confinement, l’heure de la rentrée approche pour certains élèves de primaire. Une rentrée dont les contours se dessinent progressivement au rythme des annonces faites par le gouvernement, les maires et les établissements scolaires. Une reprise inédite, au vu des mesures drastiques mises en place pour éviter la propagation du virus : pas d’embrassades ni de contacts physiques entre les élèves, pas d’échanges de cartes ou de billes, pas de jeux de ballon, pas de corrections directement sur les cahiers par les enseignants, lavages de main à la moindre suspicion d’éternuement, marquages au sol… Autant de mesures qui demandent à être expliquées, voire même répétées à la maison, comme le préconise Bernadette Lemoine, psychologue et psychothérapeute.

Bien que très dubitative à propos de la réouverture des écoles maternelles et primaires, en raison de la difficulté, pour des enfants, de respecter les gestes barrières, Bernadette Lemoine donne à Aleteia des pistes afin de préparer au mieux son enfant au retour à l’école dans ces conditions exceptionnelles.

Rassurer son enfant

« L’attitude des parents joue énormément », souligne la psychologue. Les parents qui remettent leur enfant à l’école de leur plein gré ne transmettent a priori pas vraiment d’inquiétude à leur enfant. « Il sera plus facile pour les enfants de reprendre la classe si les parents sont partants ». En revanche, il est plus difficile de rassurer son enfant si l’adulte est lui-même inquiet. Et c’est le cas de bon nombre de parents contraints de remettre leur enfant à l’école pour des raisons professionnelles ou financières.

Néanmoins, ils peuvent avoir des phrases rassurantes, sans pour autant mentir : « Ce virus ne te fera pas de mal, car pour les enfants, il n’est pas dangereux. Mais tu peux le transmettre à une grande personne, et là, c’est plus embêtant. C’est pour cela que l’on te demande de faire très attention ». Mots d’ordre : expliquer, sans affoler.

Simplifier les consignes

Inutile de lire à votre enfant les 60 pages du protocole sanitaire, ni de lui répéter l’ensemble des consignes 50 fois par jour. Bernadette Lemoine recommande de simplifier au maximum les consignes : « Les enfants ne sont pas capables d’enregistrer une série d’informations », explique-t-elle. Mieux vaut se limiter à lui apprendre deux gestes barrières principaux, comme ne pas toucher ses camarades et éternuer dans son coude, par exemple.

Shutterstock

S’entraîner aux gestes barrières

Les gestes barrières constituent de nouveaux réflexes pour un enfant. Un nouvel apprentissage qui ne s’acquiert pas en un jour. Les adultes eux-mêmes ont du mal à ne pas embrasser leurs proches qu’ils n’ont pas vus depuis des semaines, alors comment exiger un tel effort de la part d’un enfant pour qui il est naturel de créer des contacts physiques ? Bernadette Lemoine invite les parents à entraîner leurs enfants à la maison durant les jours qui précèdent la reprise. Pourquoi ne pas organiser des jeux de rôle pour apprendre à son enfant à éviter les contacts même s’il en a très envie ? Ainsi, on peut lui demander : que feras-tu lorsque tu retrouveras ta meilleure amie le jour de la rentrée ? Comment réagis-tu si tu as besoin de ta gomme et que tu l’as oubliée à la maison ? Peux-tu l’emprunter à ton voisin ? Que fais-tu après avoir éternué ? On peut même organiser un petit concours avec des gages pour ceux qui auront oublié les gestes barrières et des récompenses pour ceux qui y auront pensé. Incitez-le également à réfléchir à quels jeux il pourra jouer avec ses camarades pendant la récréation. L’objectif est de lui faire intégrer ces fameux gestes pour qu’ils deviennent des réflexes.

Éduquer au respect

Inculquer les gestes barrières à son enfant est aussi une question de respect. « C’est l’occasion de demander à son enfant d’être attentif aux autres », précise Bernadette Lemoine. Vous pouvez dire par exemple : « Il est demandé à tout le monde de faire attention. Ce n’est pas facile, mais c’est important. Toi, tu n’as pas de raison d’avoir peur du virus mais des adultes, eux, peuvent en avoir peur. Alors pour ne pas leur faire peur, on te demande d’être davantage attentif aux autres ».