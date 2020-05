Pour le Pape, la crise est l’occasion de « mettre la dignité de la personne et du travail au centre »

À l’occasion du 1er mai, fête du travail, le pape François explique avoir reçu plusieurs messages concernant « le monde du travail et ses problèmes ». Il a été particulièrement « frappé » par la condition des ouvriers agricoles, dont de nombreux immigrés qui travaillent notamment dans la campagne italienne. Ceux-ci sont parfois « gravement exploités », a-t-il déploré.

« Je fais mien l’appel de ces travailleurs et de tous les travailleurs exploités », a déclaré le pontife. Si crise touche tout le monde, « la dignité des personnes doit toujours être respectée », a-t-il demandé avec force. Il a appelé « à faire de cette crise une opportunité pour mettre la dignité de la personne et la dignité du travail au centre ».

Intercession de la Vierge Marie

Ce vendredi 8 mai, à l’occasion de la fête du sanctuaire de Pompei, en Italie, sera priée dans cette région la supplique à Notre-Dame du Rosaire. Le chef de l’Église catholique a exhorté tous les croyants à s’unir spirituellement à ce « geste populaire » de foi et de dévotion afin que « par l’intercession de la Sainte Vierge », le Seigneur concède « miséricorde et paix à l’Eglise et au monde entier ».

La supplique de Notre-Dame de Pompéi est une prière composée en 1883 par le bienheureux Bartolo Longo, fondateur de la nouvelle ville de Pompéi, près de Naples, à 250 km au sud de Rome. Un sanctuaire et des œuvres de charité qui lui sont associés.