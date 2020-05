Le pape François met en garde contre « les mafias spirituelles »

« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres », a insisté le chef de l’Église catholique durant l’homélie en reprenant l’évangile du jour ( Jn 12,44-50 ). « La mission des apôtres et de Jésus est d’illuminer car le monde est dans les ténèbres », a-t-il expliqué. « Nous parlons souvent des mafias, mais il existe aussi des mafias spirituelles et domestiques », a affirmé le pape François. Elles consistent à « chercher quelqu’un d’autre pour se couvrir et rester dans l’obscurité ».

« Le drame de notre péché est que nous ne pouvons tolérer la lumière », a souligné le 266e pape. Jésus est « venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver », a-t-il insisté, et c’est pourquoi il déclare aux hommes « aie du courage, laisse-toi illuminer ». Le peuple est « tellement habitué aux ténèbres », s’est exclamé le pontife, « nos yeux sont malades », a souligné le pape François, appelant les peuples à vivre une conversion. « La conversion consiste à passer des ténèbres à la vie ».

Le pape prie pour les médias

Le pape François a également repris les péchés qui « rendent malades les yeux de notre Foi », à savoir les « vices, l’esprit mondain et l’orgueil » mais aussi « la vie sociale, la vie politique, la vie quotidienne ». « Il n’est pas facile de vivre la lumière », a-t-il concédé, puisqu’elle « révèle tant de choses que nous ne voudrions pas voir ». Il faut cependant apprendre « à aimer davantage les ténèbres que la lumière », a invité le chef de l’Église catholique.

L’intention de prière du jour du successeur de Pierre concernait « les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias ». En cette période de pandémie, le Souverain pontife a souligné combien ils « risquent beaucoup et le travail est énorme ». Il a demandé que le Seigneur « les aide dans ce travail de transmission, toujours, de la vérité ».