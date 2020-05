À Paris, des femmes en situation de prostitution cousent pour les soigants

Leurs machines à coudre reprennent du service. Six femmes de l’atelier Bakhita ont rejoint mardi les Cousettes, un réseau de bénévoles mis en place par le Vicariat pour la Solidarité du diocèse de Paris, qui confectionne des blouses pour les soignants de l’hôpital et des Ehpad.

L’atelier Bakhita, monté il y a trois ans par l’association Aux captifs, la libération, accompagne des personnes de la rue. Chaque semaine, un petit groupe de femmes en situation de prostitution plonge ainsi dans les patrons, métiers à broder et bobines de fil afin de découvrir le monde de la couture. Depuis une semaine, six de ses membres se retrouvent chaque jour dans leur local de Ménilmontant (20e arrondissement) pour mettre leurs talents et leurs compétences au service de ceux qui prennent soin des autres.