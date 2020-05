Une prière conçue pour des petits enfants

Seigneur Jésus, je te prie pour tous les papas et toutes les mamans du monde. Je te prie aussi pour tous les enfants. Seigneur, fais que l’on soit heureux dans nos familles. Seigneur, même si je me dispute souvent avec mes frères et sœurs, tu sais qu’on s’aime très fort ! Merci Seigneur pour ma famille. Amen.