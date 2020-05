« Solidaire », l’émoji qu’il vous faut en ce moment

Un smiley au charme digne d’un chérubin de peinture classique qui serre un cœur entre ses bras potelés en soupirant d’aise, c’est le nouvel émoji proposé par Facebook depuis le mois d’avril. « Solidaire » rejoint ainsi ses frères et sœurs aînés « wouah », « j’aime », « triste », « haha », « grrr », « triste » ou encore « j’adore ». Ces pictogrammes ont pour vocation de refléter l’état d’esprit d’un internaute et lui permettent de réagir en deux temps trois mouvements à une publication en indiquant dans quel état émotionnel il se trouve.

En ces temps où la plus petite attention est source de réconfort, le réseau social qui compte quelque 1,7 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour propose donc « une nouvelle réaction temporaire ». Et ce petit dernier a la fibre sociale. « Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, elle permettra de marquer son soutien sur les images, vidéos, posts et messages, notamment ceux liés au Covid-19 », explique Facebook dans un billet. « En plus de tout mettre en œuvre pour proposer des informations fiables et à jour, nous voulions que chacun dispose d’une réaction appropriée en cette période particulière ». L’émoji « solidaire » est disponible à présent sur Messenger et sur Facebook.