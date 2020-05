Prions pour les diacres, « consacrés au service des pauvres »

« Gardiens du service dans l’Eglise »

« Les diacres ne sont pas des prêtres en second. Ils font partie du clergé et vivent leur vocation en famille et avec la famille », rappelle le pape François en introduction de la vidéo qu’il publie chaque mois pour une intention particulière. En ce mois de ma, il invite tous les catholiques à porter dans leurs prières les diacres, afin qu’ils « soient un signe stimulant pour toute l’Eglise ».

En effet, le ministère des hommes voués au service de Dieu par le sacrement de l’ordre, que l’on appelle le « ministère ecclésiastique », comprend trois degrés : les évêques, les prêtres et les diacres. Ces derniers « sont les gardiens du service dans l’Église », et du renouveau de l’apostolat dans le monde d’aujourd’hui. Le mot grec « diakonia » signifie d’ailleurs « service » : ils aident par le service de la parole, le service de la liturgie et le service des plus pauvres et des plus défavorisés. « Ils sont consacrés au service des pauvres dont le visage est celui du Christ souffrant », affirme le pape François.

« Prions pour les diacres »

Aujourd’hui, le monde compte près de 46.000 diacres. Les futurs prêtres sont ordonnés diacres en vue du service de la communauté, mais d’autres sont « diacres permanents », c’est-à-dire qu’ils vivent également selon le charisme et la vocation du service des autres, tout en étant mariés. « Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres », conclu le pape François.