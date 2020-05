Des avancées dans le processus de béatification de Dorothy Day

C’est l’aboutissement d’un travail de fourmi que représente l’enquête en vue de la béatification de Dorothy Day, fondatrice en 1933, avec le Français Pierre Maurin, du Catholic Worker, l’un des plus grands journaux catholiques des États-Unis, et du Mouvement catholique ouvrier.

Très peu de temps après sa mort en novembre 1980, les Pères clarétains (appelés aussi les Fils du Cœur de Marie, une congrégation de missionnaires fondée par Saint Antoine-Marie Claret) commencent à évoquer la sainteté de Dorothy Day dans leurs revues US Catholic et Salt. 17 ans plus tard, en 1997, Robert Ellsberg, éditeur d’Orbis Books (maison d’édition appartenant à la congrégation Maryknoll), prend la liberté d’inclure Dorothy Day dans son anthologie Heureux comme des saints, et prononce un discours selon lequel la militante sociale devrait être canonisée. Puis c’est au tour du cardinal John O’Connor d’exprimer son souhait de la voir rejoindre la cohorte des saints. En avril 2016, l’archevêque de New York, le cardinal Timothy Dolan, ouvre officiellement l’enquête « sur la vie, les vertus héroïques et sur la réputation de sainteté et de signes » de Dorothy Day.

A ce jour, l’enquête canonique est « bien avancée », a confié Robert Ellsberg fin avril dans un entretien accordé à l’agence Catholic News Service (CNS). « Tous les documents nécessaires pour la phase diocésaine du procès ont été regroupés », assure-t-il, et ce grâce à l’aide de « 50 bénévoles qui transcrivent chaque mot prononcé ou publié ». Ces documents pourront être envoyés « l’année prochaine à la Congrégation des causes des saints ». Jeff Korgen, le directeur de l’enquête, estime que le dossier pourrait contenir jusqu’à 30.000 pages, une fois terminé.

Cette figure du christianisme social avait d’ailleurs été saluée par le pape François lors de son discours devant le Congrès américain en septembre 2015. « En ces temps où des préoccupations sociales sont si importantes, je ne peux pas ne pas mentionner la Servante de Dieu Dorothy Day, qui a fondé le Mouvement des Travailleurs Catholiques. Son activisme social, sa passion pour la justice et pour la cause des opprimés étaient inspirés par l’Evangile, par sa foi et par l’exemple des saints ».