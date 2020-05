La vocation de l’homme consiste à « créer, recréer, travailler »

Lire aussi : Télétravailleurs, trois bonnes raisons de vous confier à saint Joseph Artisan

Le 1er mai est à la fois le jour la fête de Saint Joseph Artisan et la fête du Travail, a rappelé le Souverain pontife. Il a appelé à prier « pour tous » les travailleurs. Au début de sa messe, le chef de l’Eglise catholique a demandé « que personne ne puisse manquer de travail et que tous puissent être justement rémunérés ». Il a appelé à ce que chacun puisse « jouir de la dignité du travail et de la beauté du repos ». « Toute injustice faite à une personne qui travaille est une atteinte à la dignité humaine », a-t-il martelé par la suite dans son homélie.

Le travail de l’homme « est la continuation du travail de Dieu », et par là, sa vocation qui consiste à « créer, recréer, travailler », a expliqué le pape François. « Avec le travail, l’homme est un créateur », a souligné le 266e pape, et il acquiert une dignité « qui le fait ressembler à Dieu, la dignité du travail ».

« Il y a tant d’esclaves »

Le pape François a rappelé combien cette liberté a été bafouée dans l’histoire, notamment lors de la traite des noirs. Aujourd’hui encore, a-t-il déploré, « il y a tant d’esclaves ». Le pontife a aussi salué le courage des employeurs qui ne licencient pas leurs salariés en cette période difficile. Il rapporté les mots d’un entrepreneur qu’il a eu au téléphone récemment et qui lui avait déclaré à propos de ses employés : « Virer l’un d’eux, c’est me virer moi ».