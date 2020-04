Germaine Mulhetaler, modèle d’héroïsme

Lycée professionnel hors contrat situé à La Garenne-Colombes (Hauts de Seine) et préparant au bac ASSP (Accompagnement, Soins, Services à la personne), l’ESP est soutenue par le Fonds Walter et Germaine Mulhetaler. Walter Mulhetaler était un entrepreneur suisse, de confession protestante, ayant résidé dans le sud de la France, à Sanary. Sa fille Germaine, protestante également, brilla par des actes de résistance héroïques sous l’Occupation allemande.

Entrée dans la Résistance à l’âge de 24 ans, Germaine Mulhetaler est chargée début 1941 par la Cimade (Comité Inter Mouvements Auprès des Évacués) de créer et diriger le Foyer Marie Durand, à Marseille. Un refuge pour toutes personnes en danger, qui ferme ses portes dès 1942, lorsque les Allemands envahissent la zone libre. Cela ne l’empêche pas, durant toute l’Occupation, de cacher des fugitifs et de les introduire dans des réseaux pour passer en Espagne ou en Suisse. Inquiète de voir tant de Juifs refoulés à la frontière suisse, elle obtient un accord du gouvernement helvétique, par l’intermédiaire du pasteur Marc Boegner, autorisant l’accueil de tous les réfugiés, juifs notamment, présentés par la Cimade.

C’est ainsi qu’au cours de l’été 1942, elle aide Esther Strauss, une jeune fille de 17 ans, dont les parents, des Juifs allemands, sont internés au camp de Gurs. Arrivée à Marseille au printemps, Esther Strauss attendait son visa pour prendre le bateau pour les États-Unis. Sa demande ayant été rejetée, Germaine Mulhetaler, à l’aide de son amie Suzelly Leenhardt, lui procurent de faux papiers et réussissent à la faire passer en Suisse. Des actes héroïques dont elle ne tire aucune gloire : « On ne doit pas être vaniteux de ces choses-là, ce sont des choses que l’humanité devrait faire. Et nous n’en serions pas là où nous en sommes si souvent si nous faisions ce que notre conscience nous demande de faire », assure-t-elle dans un témoignage vidéo pour L’Institut Yad Vashem.

Justes parmi les Nations

En 1945, Germaine Mulhetaler part en Allemagne pour organiser le Service Social d’un camp de 6.000 réfugiés à Paderborn pour l’U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). Elle rentre ensuite à Paris, à la demande des organisations juives, afin de participer à la recherche de disparus. Israël lui décerne en 1970 le Diplôme d’Honneur des Justes parmi les Nations pour avoir, au péril de sa vie, sauvé des juifs pendant la Shoah. Combattant Volontaire de la Résistance, elle est nommée en 1999 au grade de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Souhaitant contribuer à la formation de jeunes filles intéressées par les métiers d’aide et d’accompagnement auprès des personnes âgées, Germaine Mulhetaler favorise la création de l’ESP en finançant les locaux de l’établissement. Grâce à un leg en septembre 2014, l’ESP voit le jour. Fidèlement au souhait de sa bienfaitrice, c’est un prêtre de l’Opus Dei qui est aumônier de l’école. Elle a aussi fait don de quelques meubles et objets que vous pourrez découvrir à l’occasion des prochaines portes ouvertes “virtuelles” de l’école.

Encore aujourd’hui, l’ESP bénéficie du soutien financier du Fonds Walter et Germaine Mulhetaler. Il y a quelques années, elle a aussi reçu un don exceptionnel d’une artiste-peintre soucieuse du soin apporté aux générations futures, et dont une toile orne désormais les murs de l’école. Néanmoins, l’école hors contrat fait appel à toute personne désirant favoriser la formation de jeunes filles désireuses de prendre soin des personnes non autonomes. En effet, elle a besoin de financer les bourses d’études, l’acquisition de matériel pédagogique ainsi que les frais de fonctionnement inhérents à tout établissement ne percevant aucune aide ou subvention de l’Etat. Si vous souhaitez faire un don à l’ESP, c’est ici ou contactez-nous.

