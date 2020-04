« Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des Cieux est à eux ». Cette béatitude mentionnée par le Christ représente un cheminement pascal qui fait passer les fidèles d’une existence vécue selon le monde et selon la chair à une existence guidée par l’Esprit. C’est pourquoi, pour les structures de péché engendrées par la mentalité humaine, la vie selon l’Évangile « est une erreur et un problème », a souligné le successeur de Pierre.

Dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont les membres ensanglantés du corps du Christ qu’est l’Église à cause des persécutions qu’ils subissent. « Mais nous ne devons pas lire cette béatitude en termes de victimisation ». Le « drame de la persécution est aussi le lieu de la libération de l’assujettissement au succès, à la vaine gloire et aux compromis mondains », a-t-il affirmé.

Le mépris des hommes, a-t-il estimé par ailleurs, « n’est pas toujours synonyme de persécution ». Il y a un mépris qui « est de notre faute », quand on perd la saveur du Christ et de l’Évangile.

Sainte Catherine de Sienne, « grande figure de femme »

Après sa catéchèse, s’adressant aux fidèles francophones, le pape a assuré confier « toutes les personnes frappées par le chômage dû à la pandémie actuelle » lors de la fête de saint Joseph travailleur le 1er mai prochain. « Que le Seigneur soit la Providence de tous ceux qui sont dans le besoin et nous incite à leur venir en aide ! », a-t-il lancé.

Le Souverain pontife a enfin évoqué la fête de Sainte Catherine de Sienne, patronne de l’Italie, « grande figure de femme ». Elle a « puisé dans la communion avec Jésus le courage de l’action et cette espérance inépuisable qui l’ont soutenus dans les heures les plus difficiles, même lorsque tout semblait perdu, et lui ont permis d’influencer les autres, même aux plus hauts niveaux civils et ecclésiastiques, avec la force de sa foi ».

Le pape François a souhaité que son exemple aide chacun à « savoir unir, avec une cohérence chrétienne, un amour intense de l’Église à une préoccupation efficace pour la communauté civile, surtout en ce temps d’épreuve ». « Qu’elle protège l’Europe pour qu’elle reste unie », a-t-il ajouté.