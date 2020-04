Les messages sur la Miséricorde divine que Jésus a transmis à sainte Faustine

C’était il y a vingt ans jour pour jour. Le 30 avril 2000 à Rome, le pape Jean Paul II canonisait Faustine Kowalska, une religieuse polonaise. C’était en fête de la Miséricorde divine, instituée le même jour pour l’Église universelle. Cinq ans plus tard, juste avant de mourir, le 2 avril 2005, la veille même de la fête de Miséricorde, le pape polonais laissait sur sa table de nuit un petit mot. En réalité, ces quelques phrases devaient être le cœur de son homélie du lendemain :

« À l’humanité qui semble parfois perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l’égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre en don son amour qui pardonne, réconcilie et ouvre l’âme à l’espérance. C’est un amour qui convertit les cours et donne la paix ».