Le Vatican annonce le report de toutes les béatification prévues jusqu’à fin juin

La décision de reporter toutes les béatification prévues jusqu’à fin juin a été prise en raison du prolongement de la situation pandémique et des mesures prudentielles nécessaires qui concernent les cérémonies religieuses, a communiqué la Congrégation pour la Cause des saints . Elle fait également suite à une demande des évêques eux-mêmes, est-il précisé.

Le Saint-Siège a ainsi annoncé le report de cinq messes de béatification. Parmi elles, figure celle du cardinal Stefan Wyszyński, un proche ami de Jean Paul II, prévue le 7 juin prochain à Varsovie (Pologne). Ordonné prêtre en Pologne sous l’occupation allemande, Stefan Wyszyński (1901-1981) est contraint de vivre son sacerdoce dans la clandestinité. Durant l’insurrection de Varsovie en 1944, il œuvre comme aumônier militaire et assiste ainsi les mourants en leur administrant les derniers sacrements. Après la guerre, il est nommé évêque de Lublin en 1946 puis créé cardinal en 1953 par Pie XII alors qu’il est emprisonné par les autorités communistes.

Cinq messes de béatification reportées

Les béatifications des Italiennes Lucia dell’Immacolata (1909-1954), fondatrice la Congrégation des servantes de la charité, et de Maria Luigia del Santissimo Sacramento (1826-1886), fondatrice des Adoratrices de la Sainte Croix, respectivement prévues les 9 et 16 mai sont aussi renvoyées à une date ultérieure.

Le 23 mai, l’Espagnol Cayetano Giménez Martín (1866-1936) et ses 15 compagnons, prêtres et laïcs espagnols assassinés par les Républicains entre juin et août 1936 durant la guerre civile d’Espagne ne seront pas non plus béatifiés. Enfin, la béatification d’Alessandra Sabattini, jeune italienne étudiante en médecine engagée dans la communauté Jean XXIII et morte brutalement, prévue le 14 juin, est reprogrammée.