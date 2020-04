Le coup de fil touchant du Pape à Marco, jeune aveugle de 12 ans

On le sait, le pape François aime les surprises. Et le confinement ne semble pas entamer son goût pour cela. Le 22 avril dernier, quelle n’a pas été la surprise d’Angela Pareti, une Turinoise, d’entendre le téléphone sonner et de recevoir un appel… en direct du Vatican, comme le rapporte le quotidien italien La Stampa . Au bout du fil, une personne qui lui annonce que le pape François souhaite parler à son fils Marco, 12 ans.

L’adolescent, aveugle depuis sa naissance, lui avait en effet adressé en janvier dernier une longue lettre dans laquelle il lui racontait sa passion pour la musique, sa foi en Dieu, sa grande confiance dans la vie malgré son handicap… « Chaque dimanche, j’écoute ce que tu dis place Saint-Pierre et j’ai un grand désir de te connaître personnellement », lui confiait-il.

Facebook / Angela Pareti Marco avec ses parents.

Dix minutes au téléphone remplies d’émotion. Si la mère de famille a débord pensé à une plaisanterie, elle a rapidement compris que ce n’en était pas une en entendant le pontife argentin remercier Marco pour sa lettre. « Merci, tu m’as fait un joli cadeau », lui a-t-il lancé en le complimentant sur son écriture et en citant des passages que personne d’autre ne pouvait connaître. « Marco était très excité, heureux et ému. Le pape François nous a fait un très beau cadeau ». À présent, Marco espère pouvoir rencontrer le successeur de Pierre en chair et en os.