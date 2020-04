Le boxeur Mike Tyson remet les gants pour les sans-abri et les toxicomanes

« »Je veux gagner de l’argent pour aider les sans-abri et des toxicomanes comme moi. »

L’annonce est toute neuve : Mike Tyson est de retour. On ne sait pas encore qui il va affronter, ni où, mais le simple fait de le savoir s’entraîner pour boxer est à lui seul un petit séisme dans le milieu de la boxe anglaise. À la gloire, il préfère désormais l’humilité, à la fortune — ou serait-ce contre mauvaise fortune? —, le bon cœur. Qu’est-il arrivé à Tyson, l’homme le plus craint entre les cordes ?

Après une descente aux enfers, quelques années de prison et une addiction à la drogue, Mike Tyson dit souvent avoir du mal à s’aimer. Pourtant, l’homme de 53 ans apparaît de plus en plus en paix et commence à changer. « Je veux me remettre en forme pour organiser des combats d’exhibition de trois ou quatre rounds pour des organismes de bienfaisance »,a-t-il annoncé le 23 avril dans une vidéo enregistrée avec le rappeur T.I. pour l’émission Hotboxin’ with Mike Tyson. « Je veux gagner de l’argent pour aider les sans-abri et des toxicomanes comme moi ». Le 27 février dernier, dans cette même émission, Mike Tyson était face à une autre légende de la boxe, Sugar Ray Leonard. Celui-ci témoignait de son addiction à l’alcool à la suite d’abus sexuels subis par un entraîneur dans sa jeunesse et la manière dont la prière et sa foi en Dieu (il est baptiste) l’avaient aidé à surmonter cette épreuve. Tyson, ému jusqu’aux larmes, avait à son tour évoqué ses blessures.

Sans doute cette rencontre a-t-elle préfiguré la décision de s’engager pour ceux qui souffrent aussi. Une chose est sûre, l’ancien champion du monde des poids lourds ne se contente pas de mots. Quand il explique sa manière de s’entraîner, il force le respect, surtout à son âge : « Je fais environ deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure. Ensuite, je lève des poids, après je commence ma journée avec des trucs de boxe. Je dois améliorer ma condition physique ».