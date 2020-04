La rencontre attendrissante d’un nouveau-né et de ses grands-parents… par la fenêtre

Lorsqu’Ollie est venue au monde, le 9 mars dernier, l’Irlande était déjà en plein bouleversement pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Si le confinement total n’avait pas encore été imposé aux habitants du pays, les écoles étaient sur le point de fermer et l’heure était à la vigilance. Ses parents, Hannah Levins et Denis Cummins, avaient bien l’intention après la naissance de s’appuyer sur la grand-mère, Paula, pour prendre soin de son frère et de sa sœur aînés, mais le sort en a décidé autrement.

« Lorsque que j’étais à l’hôpital, j’ai vu les choses changer : il y avait moins de personnel, on avait empêché tous les étudiants en médecine de venir, les sages-femmes travaillaient 24 heures sur 24 et faisaient un travail fantastique », a confié Hannah. La mère et son petit garçon et sont sortis de l’hôpital le jour de l’annonce de la fermeture de toutes les écoles. Et en raison des mesures préventives, pas question de contact physique avec d’autres personnes que la famille directe.

Un moment « heureux »

À leur sortie, Hannah a eu l’impression d’arriver dans un nouveau monde. « À l’intérieur de l’hôpital, nous nous sentions en sécurité, mais en sortant, il y avait un climat de panique et de colère ». Sa plus grosse déception a été de ne pas pouvoir présenter le nourrisson à ses grand-parents, une décision d’autant plus nécessaire que certains des collègues de Paula avaient été testés positifs au covid-19. « C’était dur. C’est leur huitième petit-enfant, et le dernier depuis un certain temps », a-t-elle noté.

Mais Hannah et Denis ont trouvé une autre solution pour présenter Ollie à ses grands-parents : ils l’ont fait à travers la fenêtre de leur maison. « Cela peut ressembler à une photo triste mais en réalité cela a été un moment positif et heureux pour nous. Il aurait été plus difficile de ne pas les voir du tout et nous avons pu ouvrir l’autre fenêtre pour échanger ». Les sourires réjouis des deux visiteurs témoignent de cette jolie rencontre immortalisée par cette photo.