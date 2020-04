En Inde, les Jésuites au secours des « Intouchables »

En Inde, on nommeou “Intouchables” les Indiens qui n’appartiennent pas à une caste. Rejetés de manière systémique par leur société, ces personnes ont vu leur situation durablement s’aggraver depuis la mise en place par le gouvernement indien du confinement face à l’épidémie de covid-19 le 24 mars dernier.

Pour eux, le principal problème est le manque cruel de nourriture, lié à la fermeture des emplois journaliers grâce auxquels ils subsistent habituellement, mais aussi de nombreuses structures d’aide. Conscient de la situation, le père Juno Sebastian, directeur de Manthan, le centre d’action sociale des jésuites à Patna, a décidé de ne pas abandonner ceux que tous rejettent. Interviewé par l’agence Ucanews, le père a expliqué l’importance de leur action en faveur des habitants de la périphérie de Patna, et plus spécialement les Musahar, les plus défavorisés des Dalit.

Cette population, méprisée par la caste supérieure hindoue, subit plus que toutes les autres castes les conséquences de la pandémie et du confinement. À commencer par la perte systématique de revenus liés à la fermeture de très nombreuses. Le père Sebastian a exprimé son choc lorsqu’il a su que certains Indiens Musahar « n’avaient pas eu de la nourriture pendant quatre jours consécutifs ».

Des milliers de foyers secourus en urgence

Ainsi le jésuite a décidé de collaborer à des missions de distributions de colis alimentaires envers les plus nécessiteux, à savoir les enfants et les personnes âgées. Rapidement, 5.000 colis alimentaires ont été offerts aux Intouchables.

Les jésuites, aidés d’une compagnie ferroviaire, prodiguent de la nourriture dans les bidonvilles et les villages aux alentours de Patna, la capitale de la région de Bihar. Le père Sebastian a également souligné dans son interview que « maintenant, nous distribuons des repas cuisinés à 1.500 d’entre eux chaque jour, et nous continuerons jusqu’à la fin du confinement ». L’objectif est d’apporter toutes ces ressources à « 6.500 familles Musahar à Patna », a ajouté le responsable du centre d’action sociale. La Compagnie de Jésus porte également secours à quelque 3.000 familles dans l’état de l’Uttar Pradesh, à l’ouest de Bihar.

