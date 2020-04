Cet enseignant parcourt chaque jour près de 8 kilomètres à pied pour ses élèves

Il s’appelle Zane Powles. Aujourd’hui enseignant dans une école primaire de Grimsby, à l’est de l’Angleterre, cet ancien militaire parcourt chaque jour huit kilomètres à pied depuis le début du confinement. Avec des sacs sur le dos, contre le ventre et dans chaque main, il peut porter jusqu’à dix-huit kilos. Et il n’est pas là question d’exercice physique.

Ce chargement, constitué de paniers-repas, est destiné à ses élèves dont il est éloigné par la force des choses durant cette période de confinement. Certains – ils sont près de 80 – viennent de familles qui vivent dans la précarité. Après avoir sonné à la porte, l’enseignant dépose les colis au seuil de la maison. Parfois, des panneaux chaleureux l’attendent à l’arrivée. C’est une façon pour lui d’éviter aux parents de trop nombreux allers-retours à l’extérieur et de garantir à chacun au moins un bon repas par jour. « Cela fait partie de mon travail », a-t-il déclaré à la BBC. Un enseignant inspirant qui prend soin de ses élèves et vit sa mission d’éducation à fond… et même au-delà.