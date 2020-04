En Espagne, des religieuses bien décidées à résister au virus… en dansant

Ces religieuses ont une pêche incroyable. Loin des cantiques d’Église que l’on aurait pu imaginer, ces sœurs missionnaires de Santo Domingo qui vivent dans une résidence universitaire de Valladolid (nord-ouest de l’Espagne) interprètent « Resistiré » (« Je vais résister ») avec une énergie revigorante. Cette chanson espagnole interprétée pour l’Eurovision 1988 par Manuel de la Calva et Ramón Arcusa est devenue l’hymne du pays de Cervantes contre l’épidémie de covid-19, reprise durant la quarantaine par une pléiade d’artistes. Il faut dire que les paroles paraissent plutôt adaptées à la période. « Je résisterai pour continuer à vivre, je supporterai les coups et je ne me rendrai jamais, et même si mes rêves sont brisés, je résisterai, je résisterai », disent-elles.





Les religieuses interprètent régulièrement des chansons à leur balcon pour égayer leur quartier. Cette fois-ci, elles sont allées plus loin, offrant aux internautes cette chorégraphie soignée qui a suscité de nombreux commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux et récolté des dizaines de milliers de vues. On les voit au pied d’un grand crucifix en habit blanc et voile noir, chapelet au vent, lever les bras, esquisser des pas de côté et joindre les mains pour finir les bras levés vers la croix… tout en semblant bien s’amuser. Un joli témoignage.