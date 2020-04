En Australie, les OPM s’activent pour maintenir la solidarité avec les pays pauvres

Malgré la crise sanitaire beaucoup de prêtres, religieuses et travailleurs missionnaires « font tout leur possible pour assurer le meilleur soutien pastoral aux personnes dans le besoin », a déclaré à l’agence Fides la direction australienne des Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Cependant, de nombreuses activités dépendant des missions sont aujourd’hui suspendues à cause du coronavirus. Les missionnaires doivent souvent « réduire leur champ d’action ». Dans ce contexte chacun doit continuer à soutenir « ceux qui sont dans le besoin », insiste Catholic Mission Australia, l’OPM d’Australie. Car de nombreuses missions dépendent cruellement de cette aide.

Catholic Mission Australia Les Œuvres pontificales missionnaires d'Australie soutiennent des initiatives dans 160 pays différents.

C’est le cas par exemple d’Eden Gardens, une maison se trouvant à Khuzuma, dans le Nagaland en Inde, qui accueille 250 enfants issus de milieux défavorisés. Ordinairement, ces derniers reçoivent l’hospitalité, une éducation et un accompagnement spirituel. Mais les enfants ont dû être renvoyés chez eux, car le centre a été fermé par les autorités qui ont imposé un confinement de la population indienne. Beaucoup n’ont « pas de famille à retrouver », déplore l’OPM australienne, et des dons sont aujourd’hui nécessaires pour leur venir en aide. Un exemple parmi tant d’autres, mais qui montre bien le désarroi concret que vivent actuellement certaines missions.

Malgré le confinement, garder un esprit missionnaire

L’Australie est comme tous les pays du monde confrontée au coronavirus et à ses effets paralysant toute la société. Sa population est notamment confinée. Cependant, Catholic Mission Australia insiste sur le fait qu’il ne faut pas « oublier que les conditions des communautés déjà vulnérables » dans le reste du monde « vont encore empirer ». Face à cet ennemi commun, il faut donc se « sentir près à répondre à l’appel de l’amour pour Dieu et pour le prochain ».

Catholic Mission Australia Les Œuvres pontificales missionnaires d'Australie interviennent notamment avec l’aide des populations catholiques locales.

La mission australienne soutient de très nombreuses initiatives dans 160 pays différents dont l’Inde, le Sri Lanka, le Myanmar et le Ghana. Elle intervient notamment avec l’aide des populations catholiques locales qui viennent identifier les besoins fondamentaux des populations. Dès lors, les actions caritatives menées sont offertes à tous ceux qui en ont besoin, quels que soient leur sexe, culture, religion, appartenance ethnique ou sociale. Alors que l’esprit missionnaire de chacun est souvent « confiné », venir en aide aux missions aujourd’hui semble être la meilleure façon de maintenir cet esprit évangélique et solidaire dans nos vies.

