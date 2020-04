En Italie, ces deux médecins avancent leur mariage au cas où l’un ou l’autre tombe malade

« L’essence de nos vies »

Une parenthèse enchantée entre deux hospitalisations. Médecins tous les deux dans la région de Parme, Monica et Raul sont sur tous les fronts depuis le début de l’épidémie de covid-19. Respectivement âgés de 48 et 35 ans, leurs services ont été réquisitionnés pour soigner les personnes contaminées, ce qui les expose particulièrement au virus. De peur que l’un ou l’autre tombe malade, ils ont décidé de se marier à la mairie dès le 9 avril, alors que leur mariage était prévu pour un peu plus tard initialement.

« Au milieu de ces jours de souffrance, qui ont exigé des décisions difficiles, nous sommes là pour couronner un rêve. Ce mariage qui paraît simple et modeste, mais il est en fait l’essence de nos vies », ont-ils déclaré le jour de la cérémonie. Elle s’est tenue en présence du maire de Parme, Federico Pizzarotti, et à huis clos, comme le prévoient les directives ministérielles. Désormais unis, Monica et Raul prévoient de recevoir leurs familles et leurs amis à la fin du confinement. En attendant, ils sont repartis servir les malades dans leurs hôpitaux respectifs.