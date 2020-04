Reprise des messes le 11 mai : une centaine de prêtres interpellent Emmanuel Macron

« Nous avons été vigilants, loyaux, prudents, obéissants et respectueux. »

Cela fait plusieurs jours que les catholiques s’interrogent sur la date de reprise des messes publiques. Alors qu’Emmanuel Macron a laissé entendre ce mardi 21 avril qu’il envisageait la reprise des cultes « à la mi-juin » , malgré la réouverture de nombreux commerces et écoles dès le 11 mai, les catholiques souhaitent une reprise mi-mai, dans le respect des règles sanitaires. Si de nombreux évêques ont déjà appelé publiquement le président de la République à autoriser la reprise des cultes en même temps que les commerces, c’est au tour d’une centaine de curés de paroisses, dont le père Amar le père Dedieu , chroniqueurs chez Aleteia, de prendre la parole.

Dans une tribune publiée par Le Figaro ce 24 avril, ils interpellent vivement le chef de l’État : « Comme tous les Français et avec tous nos paroissiens, nous avons été impliqués depuis près de 10 semaines dans cette lutte contre le covid-19. Nous avons été vigilants, loyaux, prudents, obéissants et respectueux des différentes consignes », expliquent-ils. Soulignant avoir fait tous les efforts possibles pour rester « proches de tous » et « soutenir les soignants, fabriquer des blouses et des masques, préparer des repas pour les plus démunis (…) », ils n’hésitent pas à exprimer leur incompréhension quant à la direction que semble prendre Emmanuel Macron à propos de la reprise des cultes.

« Si la vie économique et sociale doit reprendre à partir du 11 mai, il n’y a pas de raison pour que la vie cultuelle et religieuse soit laissée de côté. Si les usines, les écoles, les commerces et les transports en commun reprennent, qu’est-ce qui pourrait justifier que nos églises restent vides et les messes publiques interdites ? », interrogent-ils. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été communiquée par l’Élysée. Nul doute que les milliers de fidèles français attendent avec impatience la réaction du président de la République.