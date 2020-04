À Jérusalem, une prière interreligieuse inédite face au covid-19

C’est un moment qui restera gravé dans les mémoires. À l’invitation du maire de Jérusalem, les représentants des différentes religions ont partagé un moment de prière émouvant ce mercredi 22 avril, alors que la ville est confinée comme une grande partie du monde pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La délégation chrétienne était la plus fournie, avec le Patriarche grec Théophile III, Mgr Pizzaballa et Fr. Francesco Patton, Custode de Terre Sainte. Deux rabbins étaient présents, ainsi que deux musulmans. Pour les chrétiens, c’est le Patriarche grec orthodoxe Théophile III qui a pris la parole, avant un moment de prière silencieuse, où chacun a prié selon sa propre tradition. Le Patriarche arménien Nourhan Manougian, le Grand-Rabbin sépharade de Jérusalem, Shlomo Moshe Amar et le Grand-Rabbin ashkénaze de Jérusalem, Aryeh Stern, étaient également présents ; ainsi que le Sheikh druze Muafak Tarif et du côté musulman, Sheikh Muhammad Kevan et Sheikh Attel Atrash.

« Le coronavirus ne connaît pas de frontières »

« Le coronavirus ne connaît pas de frontières entre les religions, les races ou les partis politiques », a regretté Mgr Pizzaballa, l’administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. « Nous espérons pouvoir continuer dans cette direction, pas seulement pour combattre le virus, mais aussi pour être plus unis entre nous ».