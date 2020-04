« Une nouvelle pandémie apparaît : la pandémie sociale », regrette le pape François

En commentant la lecture du jour ( Ac 5, 27-33 ) dans son homélie du 23 avril, le pape François a rappelé la situation dans laquelle se trouvaient les apôtres après la mort de Jésus. Alors qu’ils étaient effrayés et n’avaient pas agis au moment de la Passion, ils ont ensuite « critiqué les grands prêtres pour avoir tué Jésus ». « Vous êtes coupables », leur a dit Pierre.

« Remercions Jésus parce qu’Il prie pour nous », a demandé le souverain pontife. Le Christ intercède pour les hommes en « présentant au Père ses plaies », Il « prie pour notre salut ».

Le « secret de Pierre »

Pierre est à la fois une personne avec « beaucoup de courage », mais c’est également un « homme craintif », a par ailleurs indiqué le 266e pape. Lorsqu’il lui a été révélé que « Jésus était le fils de Dieu », Pierre a voulu prendre « un autre chemin ». Cependant, il a reconnu ses fautes et a « demandé pardon » au Christ.

La « franchise » et le « courage » de Pierre sont très forts, a assuré le pape François. Il aurait pu « négocier et arriver à des compromis avec les prêtres », comme « l’Église a dû le faire dans l’histoire » pour « sauver le peuple de Dieu », reconnaît-il. Le Christ choisit Pierre qui, « grâce à l’Esprit Saint », « confirmera ses frères dans la foi ». Jésus a prié pour lui, comme Il prie pour nous, a ainsi conclu le pape François en s’adressant ensuite au Seigneur pour qu’Il nous enseigne à Lui « demander la grâce de prier pour chacun de nous ».

« Prions pour la dignité de ces familles »

Avant de commencer la célébration, le successeur de Pierre a offert cette messe aux familles qui se retrouvent démunies face à la pandémie, ainsi qu’à leurs créanciers. « Une nouvelle pandémie apparaît, la pandémie sociale : des familles qui ont un travail quotidien ou, malheureusement, un travail au noir, qui ne peuvent plus travailler et n’ont plus de quoi manger… avec des enfants à charge », a-t-il regretté. Le pape François a invité les catholiques à les porter dans leurs prières : Prions. Prions pour ces familles, pour les nombreux enfants de ces familles, pour la dignité de ces familles. Prions aussi pour les créanciers, que le Seigneur touche leurs cœurs et les convertisse. »