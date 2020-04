Pas de visite à la maternité ? Une idée pour chouchouter son conjoint

Que mettre dans la « box » ?

Si le confinement imposé face à l’épidémie de covid-19 est compliqué pour des millions de personnes, il est particulièrement difficile pour les nouveaux parents car si les pères peuvent assister à l’accouchement ils ne sont pas admis dans les services de suites de couches. Pour adoucir cet éloignement, « certains couples se préparent réciproquement et en amont des « box », qu’ils n’ouvrent qu’après la naissance du bébé, lorsque la mère est à la maternité et le père à la maison », confie à Aleteia Camille de Bonnechose, sage-femme à l’hôpital saint Joseph, à Paris. Un usage relativement récent, déjà vu avant le confinement, mais qui prend davantage d’ampleur et de sens depuis que les pères n’ont pas droit de visite dans les maternités. Une manière très concrète de manifester son amour, d’apporter son soutien à l’autre et de le dorloter, à un moment de plus grande vulnérabilité.

L’objectif est de faire plaisir à l’autre, de montrer que l’on pense à lui, que l’on a confiance en lui, de lui dire qu’il est un super papa ou une super maman. Premier élément à placer dans la boîte : une lettre ou un petit mot, selon votre inspiration, pour marquer ce grand événement qu’est la naissance de votre enfant. Une lettre dans laquelle vous pouvez réitérer votre engagement d’époux ou d’épouse, remercier l’autre pour son soutien, sa présence, lui redire votre amour… Avec humour ou solennité, c’est le moment de mettre des mots sur vos sentiments, vos envies, vos projets pour votre nouvelle famille. Autres idées pour un futur papa ou une future maman : un livre du style « papa ou maman débutants » pour le ou la guider dans sa nouvelle mission, ou encore un T-shirt ou un sweat arborant fièrement que votre cher et tendre est au top. Après, c’est votre connaissance de votre conjoint qui vous aidera à remplir la « box » de manière personnalisée : sa tablette de chocolat préférée, un sachet de bonbons, la bouteille de champagne, ou de bière, que vous ouvrirez ensemble une fois de retour à la maison…

Si vous êtes croyants tous les deux, c’est aussi l’endroit où glisser une petite prière que vous pourrez dire ensemble à distance ou en union de prière, en vue de confier votre enfant et votre famille au Seigneur. Vous pouvez y joindre une petite croix, une médaille ou un dizainier : un cadeau qui fasse référence à votre foi commune dans le Christ.

Prière pour rendre grâce pour une naissance :

Merci, Seigneur, pour le cadeau si précieux de la vie de notre enfant et pour cette joie sans limite dont il nous comble.

Merci pour la confiance que Tu places en nous, en déposant ce petit être au cœur de notre famille.

Nous te confions les doutes et les peurs qui parfois nous assaillent. Renforce, dans ces moments-là, notre confiance et notre courage, afin d’accomplir, main dans la main, cette belle et grande mission de parents.

Fais brûler en nous le feu de ton amour miséricordieux, afin que nous soyons des parents tendres et aimants, en même temps que des époux amoureux et attentionnés, dans toutes les circonstances que la vie nous réserve.

Aide-nous à élever … (prénom de l’enfant) dans la foi et à lui faire découvrir la puissance de Ton amour.

Amen (Le livre de prière du couple, Isabelle Chevignard et Mathilde de Robien, Mame, juin 2019, 14,90 euros.)

