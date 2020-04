Jour 1 – Le mystère du mal

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.

Amplius lava me ab iniquitate mea, et peccato meo munda me.

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon péché.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper.

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea.

Moi, je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère.

Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret, tu m’apprends la sagesse.

Asperges me hyssopo, et mundabor ; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam : et exsultabunt ossa humiliata.

Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.

Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.

Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.

Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne projicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint.

Redde mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.

Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’Esprit me soutienne de ses dons.