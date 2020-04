Comment le pape François vit-il la pandémie ? Regardez son compte Instagram

View this post on Instagram

EN: Mary 'Salus Populi Romani' in the Basilica of St. Mary Major and the miraculous crucifix in San Marcello on the Corso. #praytogether PT: A Virgem 'Salus populi Romani' na Basílica de Santa Maria Maior e o Crucifixo milagroso na igreja de São Marcelo 'al Corso'. #rezemosjuntos ES: La Virgen ‘Salus Populi Romani’ en la basílica de Santa María la Mayor y el Crucifijo milagroso en la iglesis de San Maracelo en el Corso. #oremosjuntos IT: Vergine ‘Salus populi Romani’ nella Basilica di Santa Maria Maggiore e Crocifisso miracoloso nella chiesa di San Marcello al Corso. #preghiamoinsieme FR: Marie, Salus populi Romani, en la Basilique Sainte Marie Majeure et le Crucifix miraculeux en l'église San Marcello al Corso. #prionsensemble DE: Jungfrau 'Salus populi Romani' in der Basilika von Santa Maria Maggiore und das wundertätige Kruzifix in der Kirche San Marcello al Corso in Rom. #betenwirgeimeinsam