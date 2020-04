Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga et John Legend unissent leurs voix pour une émouvante chanson-prière

Les téléspectateurs et internautes du monde entier ont eu une belle surprise samedi 18 avril à la fin du concert caritatif One World : Together At Home. Dans l’objectif de récolter un maximum d’argent pour lutter contre la pandémie de covid-19 et à l’initiative de la célèbre chanteuse Lady Gaga, les artistes du monde entier ont uni leurs voix pour une formidable prestation artistique. Elton John, Andrea Bocelli, Angèle, Stevie Wonder, les Rolling Stones, Lizzo, Taylor Swift, Céline Dion, Pharrell Williams, John Legend et d’autres encore… Tous ont répondu à l’appel.

Pour clôturer le concert la chanteuse canadienne Céline Dion et le ténor italien Andrea Bocelli ont repris The Prayer, leur célèbre duo qui avait raflé le Golden Globes de la meilleure chanson originale en 1999, mais cette fois-ci à quatre voix, avec Lady Gaga et John Legend, accompagnés au piano par Lang Lang. Un moment d’une grande émotion.





Voici les paroles :