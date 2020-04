Coronavirus : « Nous avons péché contre la terre », déplore le pape François

Reprenant les enseignements de son encyclique Laudato Si’ (2015) et de son exhortation apostolique Querida Amazonia (2020), le chef de l’Église catholique a lancé lors de l’audience générale du 22 avril un nouvel appel à une « conversion écologique », à l’occasion du 50Jour de la Terre. Il a souligné que la crise sanitaire enseignait combien les grands défis mondiaux ne peuvent être relevés qu’en étant solidaire et soucieux des plus vulnérables.

« Nous avons besoin d’une nouvelle façon de voir notre maison commune », a affirmé le souverain pontife. « Nous avons péché contre la terre, contre nos voisins, et finalement contre le Créateur, le Père bienveillant qui pourvoit aux besoins de tous ».

Appel aux dirigeants politiques

L’homme a failli à sa responsabilité « en tant que gardien et intendant de la terre », a-t-il encore souligné. La terre est « notre maison, mais aussi celle de Dieu », a expliqué le 266e pape, et doit être défendue comme « une terre sainte ».

C’est pourquoi l’homme a besoin « d’un plan commun » contre les menaces qui pèsent sur son environnement. Le pape François a demandé aux dirigeants politiques de participer activement à la COP15 sur la biodiversité et à la COP26 sur le climat qui doivent se tenir respectivement à Kunming (Chine) et à Glasgow (Royaume-Uni).

Le pontife a aussi appelé à « une action concertée aux niveaux national et local », suggérant un mouvement populaire venant « d’en bas ». Chacun a la possibilité de contribuer à son échelle, a expliqué le souverain pontife.

Le don magnifique de la Terre

Lors des appels, le pape François a appelé les chrétiens de langue française à « s’engager à aimer et apprécier le don magnifique de la terre », et à prendre soin « de tous les membres de la famille humaine ». En ces temps d’incertitude, il leur a demandé de se « soutenir dans l’espérance, l’amour et la solidarité les uns envers les autres ».

Sur Twitter, le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré s’être entretenu avec l’évêque de Rome le 21 avril. Leur discussion s’est portée sur les actions internationales que rend pressantes la crise actuelle : « soutenir l’Afrique et aider les pays les plus pauvres ; apaiser les souffrances par une trêve universelle dans les conflits ; montrer une Europe unie et solidaire ».

Entretien avec @Pontifex sur l'épreuve que traverse l'humanité et ce qu'elle exige de nous : soutenir l'Afrique et aider les pays les plus pauvres ; apaiser les souffrances par une trêve universelle dans les conflits ; montrer une Europe unie et solidaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2020

Découvrez aussi 10 phrases fortes du pape François sur l'environnement :