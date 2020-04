Une veillée de prière pour les malades du covid-19 devant la Sainte Coiffe

La Sainte Coiffe, vous connaissez ? Selon la tradition, il s’agit du linge qui aurait recouvert le visage du Christ dans son tombeau. Cette relique, qui est conservée dans la cathédrale Saint-Étienne de Cahors , a fait un grand retour auprès des fidèles l’an passé à l’occasion des 900 ans de la cathédrale. Le 18 avril, veille du dimanche de la Miséricorde , Mgr Laurent Camiade, évêque des lieux, a présidé un temps de prière à huis clos devant la Sainte Coiffe en présence du Saint Sacrement, qu’il était possible de suivre en direct sur la chaîne YouTube du diocèse. Une prière tout particulièrement dédiée aux malades du covid-19 et à ceux qui souffrent du confinement.

« L’Évangile nous rapporte que le soir de Pâques, alors que les disciples étaient enfermés chez eux toutes portes closes par peur de ce qui pouvait leur arriver, Jésus “était là, au milieu d’eux et leur dit “la paix soit avec vous““ », a lancé l’évêque, comparant cette situation avec le confinement actuel. « Le Seigneur Ressuscité » se tient au milieu des hommes et des femmes d’aujourd’hui « dans nos maisons, dans nos foyers où comme les apôtres nous sommes tous confinés », a-t-il poursuivi. « En cette période si difficile, avec foi entendons-le nous redire son message pascal, à chacun d’entre nous et où que nous soyons : “La paix soit avec vous !“ ».