La salutation déconcertante du Christ Ressuscité face à ses disciples

« Quand Jésus paraît au milieu de ses disciples – sans traverser le mur, je le rappelle, mais survenant malgré les portes closes, comme un passager clandestin, ce qui laisse entendre qu’il était déjà là –, il a ces premiers mots : « La paix soit avec vous » ( Jn 20, 19 ). Tout de suite, le commentateur très spirituel évoquera la céleste descente de la paix comme une colombe sans plumes et déploiera de telles magnificences stratosphériques qu’elles vous passeront très loin au-dessus de la tête, parce qu’au moment où il parle vous êtes pris par la grippe, tracassé par des déboires administratifs, préoccupé par l’issue incertaine du match Chelsea-PSG, angoissé par de nouvelles menaces d’attentats terroristes… Et vous voici affligé de cette schizophrénie très répandue parmi les croyants : nuages roses dans le ciel, sables mouvants sur la terre, et le bonhomme qui yoyote sans cesse entre les deux.

Or Jésus veut justement nous préserver de ce dualisme. Ses premiers mots, écoutés dans leur contexte, ne séparent pas le ciel et la terre mais réalisent au contraire leur unité. « La paix soit avec vous », en hébreu, c’est « Chalom aleikhem », à savoir la plus commune, la plus ordinaire des paroles de salutation. Pour notre plus grand étonnement, le Messie est venu, il a été mis en croix, il est descendu aux enfers, il est ressuscité le troisième jour, et l’on pourrait espérer que toute cette suprême aventure soit pour nous rapporter du fond de l’abîme quelque perle de sagesse impossible à jeter aux pourceaux, et non, c’est pour prononcer cette parole que même les pourceaux ont à la bouche : « Bonjour. »

