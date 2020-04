Emmanuel Macron reconnaît que le soutien spirituel est un élément de la solidarité nationale

Comme il l’avait fait, le 23 mars dernier, le président de la République a réuni à nouveau ce mardi 21 avril les principaux responsables des religions en France ainsi que des obédiences maçonniques lors d’une visioconférence. Etaient ainsi notamment présents le président de la Conférence des évêques de France Éric de Moulins-Beaufort, le grand rabbin de France Haïm Korsia, le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly, le président du Conseil français du culte musulman Mohammed Moussaoui, le co-président de l’Union des Bouddhistes de France Olivier Reigen Wang-Genh ainsi et le métropolite orthodoxe Emmanuel Adamakis. Cette rencontre, d’une durée de près de deux heures, s’est déroulée en trois temps : un tour de table au cours duquel chacun a pu faire part de ses expériences et autres remontées du terrain, un temps pour parler du déconfinement à venir et un dernier pour évoquer l’après-covid.

Les religions participent à la santé publique

C’est pendant le tour de table et la présentation des nombreuses actions de solidarité mises en place que le philosophe et membre du Conseil consultatif national d’éthique, Frédéric Worms, également présent, a souligné à quel point les religions participaient à la santé publique, par la solidarité sociale (les nombreuses actions concrètes) mais également par le soutien spirituel, a confié à Aleteia un participant. Le président, soutenant cette remarque, a d’ailleurs insisté sur l’importance et la nécessité du numéro vert mis en place notamment par l’Église catholique. Pour ce participant, il ressort de cette réunion que « l’Église est vue comme un organisme qui participe largement à la solidarité nationale et qui bénéficie, à ce titre, d’un regard bienveillant et d’une écoute légitime ».

Une reprise des cultes fin mai ou début juin ?

Un échange serein qui s’est tenu alors que les évêques viennent de remettre leurs propositions au Premier ministre concernant le déconfinement, eux qui souhaiteraient la reprise des messes dès le 17 mai prochain. Le président, soucieux de ne pas faire repartir la pandémie, aurait évoqué plutôt une reprise des cultes fin mai ou début juin. Une chose est certaine, il n’y aura aucun grand rassemblement autorisé cet été.

Enfin, Emmanuel Macron a souhaité évoqué l’après-covid en demandant aux religions de réfléchir à une autre voie, une autre façon de vivre et d’envisager le futur. Conscient que les religions peuvent apporter des réponses et des orientations, il a exprimé son désir d’organiser une troisième rencontre avec les participants, une fois le déconfinement mis en place.