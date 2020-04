« Être un bon chrétien, c’est laisser l’Esprit entrer en vous », déclare le Pape

La force de la prière

Les chrétiens doivent suivre les commandements, a reconnu le souverain pontife dans son homélie du lundi 20 avril. « Mais si vous vous arrêtez là, vous n’êtes pas un bon chrétien ». « Être un bon chrétien, c’est laisser l’Esprit entrer en vous et vous emmener là où Il vous veut », a considéré le successeur de Pierre. Il s’agit de « naître de nouveau », en laissant « l’Esprit entrer en nous et nous guider ».

Selon lui, c’est par la prière que s’ouvre cette « Renaissance » : prier « ouvre la porte » à l’Esprit et « nous donne cette liberté, cette assurance, ce courage » de l’Esprit saint. « Vous ne saurez jamais où Il vous mènera, mais c’est l’Esprit », a prévenu le chef de l’Église catholique.

Avant la célébration, le Pape a offert cette messe aux hommes et aux femmes qui ont une vocation politique : « forme élevée de charité ». Il a également affirmé prier « pour les partis politiques des différents pays, afin qu’en ce moment de pandémie, ils puissent chercher ensemble le bien de leur pays » et non le leur.