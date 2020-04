Covid-19 : le pape François reporte les JMJ

La Rencontre mondiale des Famille également annulée

C’est un événement attendu par des millions de jeunes aux quatre coins de la planète. Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) devaient se tenir en août 2022 à Lisbonne (Portugal). Malheureusement, en raison de la pandémie de covid-19, le pape François vient d’annoncer le report de cet événement au regard des « conséquences [de l’épidémie] sur le déplacement et le regroupement des jeunes et des familles ». Il a pris cette décision avec le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie et son préfet le cardinal Kevin Farell. Elles sont repoussées à août 2023.

Le pape François a également annoncé le report de la prochaine Rencontre mondiale des familles, prévue à Rome en juin 2021. Cette dernière est repoussée à août 2022.

Pour mémoire, après avoir célébré le jubilé de la Rédemption avec 3.000 jeunes en 1984, l’année suivante ce sont 450.000 jeunes qui ont répondu présent à l’appel de Jean Paul II pour l’année Internationale de la Jeunesse. À la vue de ce succès, le Saint-Père décide d’instaurer la Journée mondiale de la Jeunesse au cours d’une allocution au Collège des cardinaux et à la Curie romaine le 20 décembre 1985. Les JMJ étaient nées.