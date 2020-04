Covid-19 : cet enfant qui prie dans une rue de Guadalupe a ému le monde entier

Une foi et une espérance virales

L’image de cet enfant agenouillé seul au milieu d’une rue déserte a ému le cœur des internautes des quatre coins du globe. Cette scène inédite a eu lieu dans un quartier de la ville de Guadalupe, au Pérou. Âgé de 6 ans, le garçonnet s’appelle Alen Castañeda Zelada . Il s’est mis à genoux pour demander à Dieu son aide face à cette pandémie qui secoue le monde entier, particulièrement touché par le sort des personnes âgées, lui qui rêve d’embrasser ses grand-parents qu’il n’a pas vus depuis le début du confinement.

Dans ce quartier, de nombreuses personnes se retrouvent pour prier chacun depuis chez soi, ou ensemble, mais en respectant les distances de sécurité. « Nous nous étions réunis pour prier et demander à Dieu de nous venir en aide dans cette situation d’urgence que nous traversons, afin de partager notre foi et notre espérance », raconte Claudia Alejandra Mora Abanto, la photographe.

« À ce moment-là, j’ai vu ce garçon et, profitant de sa concentration, je l’ai photographié. Je lui ai demandé ce qu’il faisait et il m’a répondu avec innocence qu’il demandait quelque chose à Dieu. Il était sorti de chez lui parce qu’il y avait beaucoup de bruit dans la maison et qu’il craignait que son souhait ne se réalise pas ». Elle conclut ainsi : « Je suis restée le sourire aux lèvres, avec une foi et une espérance à 1.000%. J’étais très heureuse d’être témoin de l’amour et de la confiance de cet enfant envers Dieu. Comme c’est beau de transmettre cela, même dans les moments difficiles ! ».