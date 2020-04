Cette fois-ci, point de Ave Maria ou de Minuit chrétien, mais une interprétation pleine d’allant de Sacré Charlemagne. La famille Lefèvre, qui a créé un chœur polyphonique familial composé des deux parents et de leurs six enfants, a choisi d’innover en période de confinement et délaisse donc très brièvement le registre sacré pour pester joyeusement contre ce sacré Charlemagne.

L’objectif ? « Apporter de la gaieté et de la bonne humeur dans ce monde où règne un certain marasme, ou les gens se découragent, où les parents sont confrontés à la réalité de la difficulté de l’enseignement à distance et surtout de tenir dans la longueur », explique Anne Lefèvre, la maman. « Nous avons également par cette vidéo voulu exprimer cette phrase de Don Bosco “travaille et sois joyeux” ». Bref, France Gall n’a qu’à bien se tenir !